The Food and Drug Administration is warning consumers not to purchase hand sanitizermanufactured from Eskbiochem SA de CV due to the potential presence of toxic chemicals.
The warning covers the following products manufactured by Eskbiochem:
- All-Clean Hand Sanitizer
- Esk Biochem Hand Sanitizer
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
- Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
- The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
- Saniderm Advanced Hand Sanitizer FOX BUSINESS